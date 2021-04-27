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Андрей Воробьев: Диспансеризация стала более доступной в Московской области
Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Андрей Воробьев: Диспансеризация стала более доступной в Московской области

Елена Фролова

Здоровье

Число диагностических медицинских аппаратов сильно увеличилось в Подмосковье за три года. В результате местные жители могут быстрее проходить диагностику, а ждать своей очереди для проверки здоровья теперь не надо. Такую информацию предоставил губернатор региона Андрей Воробьев.

Глава области подчеркнул, что желающие могут пройти диагностику в любой день, в том числе и в субботу. Это особенно удобно для тех людей, которые работают по будням.

— Быстрая диагностика стала реальностью в Подмосковье. За три года мы почти на 200 единиц увеличили число тяжелого оборудования. Это компьютерная и магнитно-резонансная томографии, аппараты для флюорографии и рентгена, маммографов, — перечислил Андрей Воробьев.

Он также напомнил, что раньше плановый осмотр на определенном оборудовании приходилось ждать месяц, а теперь записаться и пройти можно за неделю, отмечает телеканал 360. Глава региона также подчеркнул, что в прошлом году большую долю умерших составили мужчины в возрасте от 40 до 50 лет. Эти люди вовремя не проходили обследований и не посещали поликлиник.

Губернатор также рассказал о том, что в Подмосковье идет обновление парка автомобилей скорой помощи. Лишь в 2021 году, согласно планам, его пополнят 167 машин.

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диспансеризацияМосковская областьАлексей Воробьев
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