Лавров рассказал, что Россия предлагала США «обнулить» дипломатический конфликт

Фото: МИД РФ

Россия предлагала США «обнулить» дипломатический конфликт между странами. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров во вторник, 27 апреля.

— Если бы это зависело только от нас, наверное, мы бы вернулись к нормальным отношениям и в качестве первого и, по-моему, очевидного, совсем несложного шага обнулили бы все те меры, которые предпринимались по ограничению работы дипломатов России в США — в ответ мы ограничивали работу дипломатов США в России, — рассказал Лавров.

Москва предложила администрации нового президента США Джо Байдена обнулить наследие его предшественника Барака Обамы, но вместо этого «пошла цепная реакция». Наладить отношения не удалось и президенту Дональду Трампу, а Байден «продолжает по этой наклонной плоскости скользить», уверен глава МИД.

Международная стабильность зависит от отношений между двумя странами, приводит слова Лаврова РИА Новости.

Ранее президент США Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц за якобы «вмешательство» России в выборы в США. Помимо этого, санкции ввели в отношении шести российских технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме спецслужб России.

После этого Россия объявила десять американских дипломатов персонами нон грата. Американские дипломаты должны будут покинуть Россию до конца дня 21 мая. В МИД подчеркнули, что данное решение принято в качестве ответных мер на действия США.

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