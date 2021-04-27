Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Лавров: Россия будет жестко реагировать на любые попытки США пересечь «красные линии»
Фото: МИД РФ

Лавров: Россия будет жестко реагировать на любые попытки США пересечь «красные линии»

Иван Юминов

Внешняя политика

Россия готова жить в условиях «холодной войны», если США не будут говорить с Москвой, но на попытки пересечь «красные линии» последует жесткая реакция. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров во вторник, 27 апреля.

— Если США все-таки поймут, что не зря записаны в Уставе ООН такие принципы, как уважение суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела и суверенное равенство государств, — просто выполнят свои уставные обязательства — и будут вести диалог с нами, как и с любой другой страной — взаимоуважительно, на основе баланса интересов, который должен быть найден… Иначе у нас ничего не получится, — рассказал глава внешнеполитического ведомства.

В ином случае, подчеркнул Лавров, Россия жестко отреагирует на попытки США пересечь «красные линии», которые Москва определит сама, приводит слова главы МИД РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении дополнительных санкций в отношении России. Ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц за якобы вмешательство Москвы в выборы США. Также санкции коснулись шести технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.

Позднее Россия объявила десять американских дипломатов персонами нон грата. Американские дипломаты должны будут покинуть Россию до конца дня 21 мая. В МИД подчеркнули, что данное решение принято в качестве ответных мер на действия США.

Читайте также: Лавров рассказал, что Россия предлагала США «обнулить» дипломатический конфликт

Сергей ЛавровсанкцииСША
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читателю нужна книга, а писателю — отклики

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Город поддерживает застройщиков

Все мнения
О проекте
Читайте нас в