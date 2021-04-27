Лавров: Россия будет жестко реагировать на любые попытки США пересечь «красные линии»

Фото: МИД РФ

Россия готова жить в условиях «холодной войны», если США не будут говорить с Москвой, но на попытки пересечь «красные линии» последует жесткая реакция. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров во вторник, 27 апреля.

— Если США все-таки поймут, что не зря записаны в Уставе ООН такие принципы, как уважение суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела и суверенное равенство государств, — просто выполнят свои уставные обязательства — и будут вести диалог с нами, как и с любой другой страной — взаимоуважительно, на основе баланса интересов, который должен быть найден… Иначе у нас ничего не получится, — рассказал глава внешнеполитического ведомства.

В ином случае, подчеркнул Лавров, Россия жестко отреагирует на попытки США пересечь «красные линии», которые Москва определит сама, приводит слова главы МИД РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении дополнительных санкций в отношении России. Ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц за якобы вмешательство Москвы в выборы США. Также санкции коснулись шести технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.

Позднее Россия объявила десять американских дипломатов персонами нон грата. Американские дипломаты должны будут покинуть Россию до конца дня 21 мая. В МИД подчеркнули, что данное решение принято в качестве ответных мер на действия США.

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