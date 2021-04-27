Фигуристы Тарасова и Морозов будут тренироваться под руководством Тутберидзе

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, призеры чемпионатов мира и Европы в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов будут тренироваться под руководством Этери Тутберидзе и Максима Транькова. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщили на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Фигуристы будут готовиться к Олимпиаде в Москве. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Напомним, Тарасова и Морозов являются действующими чемпионами России.

Ранее сборная России по фигурному катанию впервые одержала победу на командном чемпионате мира в Японии, который проводится с 2009 года. Спортсмены были встречены в аэропорту Шереметьево гимном и овациями.

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