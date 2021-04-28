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Акция «Георгиевская ленточка» стартовала возле Музея Победы 27 апреля
Фото: пресс-служба Музея Победы

Акция «Георгиевская ленточка» стартовала возле Музея Победы 27 апреля

Юлия Курганова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Акция «Георгиевская ленточка» стартовала во вторник, 27 апреля, возле Музея Победы. Волонтеры раздавали ленточки посетителям на ступенях музея и в самом здании. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Первыми символ народной памяти о тех, кто спас мир от фашизма, смогли получить школьники — участники проекта «День кадетского класса в Музее Победы».

— Эта ленточка — возможность показать, что мы помним героев войны, и сказать им спасибо, — сказал семиклассник из Москвы Алексей Грибов.

Также волонтеры раздавали памятки, которые объясняют, как правильно носить ленточку и что означают ее цвета.

Акция продлится до 8 мая, всего у Музея Победы волонтеры раздадут около 2,5 тысяч ленточек.

Читайте также: Юные добровольцы раздают на улицах города георгиевские ленточки, напоминая жителям столицы о Великой Победе

музей Победыволонтерыгеоргиевская ленточка
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