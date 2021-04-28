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Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за секунду
Фото: pixabay / Thiago Lazarino

Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за секунду

Анастасия Колоскова

Наука

Способ, позволяющий уничтожить коронавирус SARS-CoV-2 за секунду, обнаружила группа ученых из университета A&M американского штата Техас.

Для проведения эксперимента исследователи использовали трубку из нержавеющей стали, сквозь которую пропустили раствор с коронавирусом. Ученые заметили, что при нагревании раствора до 72 градусов по Цельсию титр вируса в нем уменьшился в 100 тысяч раз всего на полсекунды. Этого оказалось достаточно, чтобы коронавирус SARS-CoV-2 полностью погиб.

Согласно выводам исследователей, термическая обработка может быть использована в существующих системах кондиционирования, отопления и вентиляции, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.

Ранее сообщалось, что количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире на утро среды, 28 апреля, превысило 148,3 миллиона.

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