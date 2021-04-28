«Пусть знают»: сенатор Джабаров назвал цель создания списка недружественных стран

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия устала от безосновательных обвинений со стороны иностранных партнеров и будет на них реагировать. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя создание российского списка недружественных стран.

О подготовке этого перечня рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, посольства тех стран, которые войдут в данный список, не смогут брать на работу граждан России и третьих стран. В настоящее время над списком работает МИД, правительство и профильные ведомства. Лавров уточнил, что перечень будет меняться и дополняться, если потребуется.

В свою очередь Джабаров назвал эту идею хорошей, указав, что Москве надоело выслушивать от некоторых стран надуманные обвинения.

— Чаша нашего терпения уже переполнена безосновательными обвинениями и, по сути, ничем неподкрепленными фейками. Пусть эти страны знают, как мы воспринимаем и реагируем на их обвинения, — подчеркнул сенатор.

По его мнению, создание такого списка не означает, что Россия «ополчится против всего мира». Напротив, Москва готова восстанавливать оборванные связи, если того захочет другая сторона, но при этом будет реагировать на вбросы из-за рубежа. В ход могут пойти и меры экономического воздействия, допустил собеседник «ВМ».

Он полагает, что в перечень могут войти Польша, Литва, Латвия, Эстония и Чехия. В то же время Австрия, Германия и Франция вряд ли окажутся в этом списке, несмотря на то что поддерживают санкции Евросоюза против России. По словам Джабарова, эти европейские страны все же ведут себя довольно сдержанно, а потому вряд ли будут объявлены неприятелями РФ.

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