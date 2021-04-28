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Пострадавшую в ДТП с Билом девушку изолировали в больнице
Фото: Telegram LIFE SHOT

Пострадавшую в ДТП с Билом девушку изолировали в больнице

Евгения Владимирова

Общество

Пострадавшую в ДТП с участием блогера сотрудницу Госдумы Марию Артемову изолировали в больнице. По словам сиделки, врачи ограничили круг посетителей, которые могут навещать женщину в больнице. Сейчас к ней допускают только врачей, сиделку и мужа.

По словам женщины, Мария Артемова недавно перенесла две сложные операции. Ее иммунитет сейчас снижен, все ограничения связаны с риском заражения инфекциями.

— Она в нормальном отделении, но она изолирована от внешнего мира, потому что есть опасность всяких инфекций. Только меня и мужа к ней пускают, — рассказала сиделка Насиф корреспондентам РЕН ТВ.

Видео: Telegram / Москва 24

Напомним, что консультант Госдумы Мария Артемова пострадала в ДТП с участием блогера Эдварда Била. 1 апреля на Смоленской площади в Москве молодой человек на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя автомобилями. Пранкера задержали, в его отношении возбудили уголовное дело за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств.

Ранее сообщалось, что блогер Бил дал первое после ДТП интервью.

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больницаДТПЭдвард Бил
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