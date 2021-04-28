Пострадавшую в ДТП с Билом девушку изолировали в больнице
Пострадавшую в ДТП с участием блогера сотрудницу Госдумы Марию Артемову изолировали в больнице. По словам сиделки, врачи ограничили круг посетителей, которые могут навещать женщину в больнице. Сейчас к ней допускают только врачей, сиделку и мужа.
По словам женщины, Мария Артемова недавно перенесла две сложные операции. Ее иммунитет сейчас снижен, все ограничения связаны с риском заражения инфекциями.
— Она в нормальном отделении, но она изолирована от внешнего мира, потому что есть опасность всяких инфекций. Только меня и мужа к ней пускают, — рассказала сиделка Насиф корреспондентам РЕН ТВ.
Напомним, что консультант Госдумы Мария Артемова пострадала в ДТП с участием блогера Эдварда Била. 1 апреля на Смоленской площади в Москве молодой человек на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя автомобилями. Пранкера задержали, в его отношении возбудили уголовное дело за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств.
Ранее сообщалось, что блогер Бил дал первое после ДТП интервью.
Читайте также: Защита пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом обжаловала избранную блогеру меру пресечения