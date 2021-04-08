«Обсуждаю продажу всех машин»: блогер Бил дал первое интервью после ДТП на Садовом кольце

Фото: Youtube / Edward Bil

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Блогер Эдвард Бил впервые поговорил с журналистами после аварии на Садовом кольце. В момент беседы он стоял на улице около автомобиля. Бил уточнил, что едет встречаться с представителем пострадавшей в ДТП девушки.

Блогер, который ранее снимал видео розыгрышей, пояснил, что теперь у него нет времени на съемки и много проблем, в частности с пострадавшей в аварии Марии Артемовой. Он пояснил, что на данный момент занимается оказанием помощи потерпевшей.

— Всем, чем смогу (буду помогать — прим. «ВМ»). Обсуждаю продажу всех своих машин, — сказал блогер.

На вопрос, как получилось, что он выехал на полосу встречного движения, Бил сказал, что сам до сих пор не понимает.

— Я сам до сих пор не понимаю... Если бы можно было все изменить... Я бы поменялся с ней (с пострадавшей девушкой — прим. «ВМ») местами, — пояснил блогер в интервью «Москве 24».

Видео: Telegram / Москва 24

Напомним, 1 апреля на Садовом кольце столкнулись пять легковых автомобилей. Виновником происшествия, предположительно, является блогер Бил, который находился за рулем Audi. Позже стало известно, что иномарка, у которой отсутствовала страховка, ему не принадлежит. Машина вылетела на встречную полосу. В результате происшествия пострадала одна женщина, которую зажало в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована. Медики диагностировали у нее множественные переломы и повреждения внутренних органов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

3 апреля Тверской районный суд избрал меру пресечения блогеру Эдварду Билу (настоящее имя — Эдуард Биль). Молодому человеку запретили до 1 июня пользоваться интернетом и мобильным телефоном, выходить в ночное время из дома и садиться за руль автомобиля.

В среду, 7 апреля, Билу предъявили обвинение по делу о ДТП. Ему назначат психиатрическую экспертизу.

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