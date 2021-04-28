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Турция ожидает начала поставок вакцины «Спутник V» в мае
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Турция ожидает начала поставок вакцины «Спутник V» в мае

Иван Юминов

Здоровье

Поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Турцию начнутся в мае. Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в среду, 28 апреля.

— По вакцине «Спутник V» мы перешли к третьей фазе испытаний. Подписано соглашение о поставке, — рассказал министр на своей странице в Twitter.

По словам Коджи, поставки вакцины продолжатся в течение шести месяцев.

Вакцина «Спутник V» одобрена в 62 странах. Их общее население составляет 3,2 миллиарда человек.

Ранее сообщалось о том, что ФМБА зарегистрирует лекарство «МИР-19» от COVID-19 к концу лета.

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Турциякоронавирус«Спутник V»
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