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Движение поездов отсутствует на участке Некрасовской линии метро
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Движение поездов отсутствует на участке Некрасовской линии метро

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Некрасовская линия, метро Электрозаводская Карта всех событий

Движение поездов отсутствует на участке Некрасовской линии Московского метрополитена от станции «Электрозаводская» до «Нижегородской». Об этом в среду, 28 апреля, сообщили в Twitter-аккаунте столичной подземки.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Для проведения технических работ на инфраструктуре в районе станции «Авиамоторная» потребуется некоторое время. В ведомстве просят пользоваться Арбатско-Покровской и Калининской линиями, а также МЦК.

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