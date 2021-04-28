Движение поездов отсутствует на участке Некрасовской линии метро
Движение поездов отсутствует на участке Некрасовской линии Московского метрополитена от станции «Электрозаводская» до «Нижегородской». Об этом в среду, 28 апреля, сообщили в Twitter-аккаунте столичной подземки.
Нет движения поездов от «Электрозаводской» до «Нижегородской» Некрасовской линии. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.— Московское метро (@MetroOperativno) April 28, 2021
В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Для проведения технических работ на инфраструктуре в районе станции «Авиамоторная» потребуется некоторое время. В ведомстве просят пользоваться Арбатско-Покровской и Калининской линиями, а также МЦК.
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