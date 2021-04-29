Первый самолет МЧС России с экстренной медпомощью приземлился в Индии

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Первый из двух самолетов МЧС РФ с экстренной медицинской помощью приземлился в Нью-Дели.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о решении предоставить стране экстренную гуманитарную помощь в связи с распространением COVID-19.

В Индию доставят свыше 22 тонн средств по борьбе с коронавирусом, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства, сообщает РИА Новости.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Всего в стране зафиксированы более 17,9 миллиона случаев заболевания коронавирусом, при этом вылечились свыше 14,8 миллиона человек.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 750 тысяч новых случаев COVID-19 обнаружили в мире за сутки