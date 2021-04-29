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Первый самолет МЧС России с экстренной медпомощью приземлился в Индии
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Первый самолет МЧС России с экстренной медпомощью приземлился в Индии

Юлия Курганова

Внешняя политика

Первый из двух самолетов МЧС РФ с экстренной медицинской помощью приземлился в Нью-Дели.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о решении предоставить стране экстренную гуманитарную помощь в связи с распространением COVID-19.

В Индию доставят свыше 22 тонн средств по борьбе с коронавирусом, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства, сообщает РИА Новости.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Всего в стране зафиксированы более 17,9 миллиона случаев заболевания коронавирусом, при этом вылечились свыше 14,8 миллиона человек.

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