Эндокринолог рассказала о похудевшем на 60 килограммов пациенте

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Эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала о пациенте, которому за год удалось избавиться от 60 килограммов, не прибегая к операции.

По ее словам, на момент начала похудения 54-летний мужчина весил 170 килограммов. При этом мышц в его организме было всего 17,6 килограммов. Как заметила врач, процесс похудения осложняла работа пациента, на которой он постоянно испытывал стресс.

Однако его воля принесла внушительные результаты. Мужчине удалось избавиться от 60,3 килограмма жира, потратив на это чуть более года.

— Что делал? Правильно питался, начал заниматься физкультурой. Также я назначила лекарственные препараты, так как такой большой вес не бывает без потерь для здоровья. Все максимально компенсировали и подлечили. В итоге к сегодняшнему дню у пациента выдающийся результат: он сумел заместить часть жира мышцами, — рассказала Павлова в своем Instagram-аккаунте.

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