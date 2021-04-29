Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Эндокринолог рассказала о похудевшем на 60 килограммов пациенте
Фото: Pixabay

Эндокринолог рассказала о похудевшем на 60 килограммов пациенте

Анастасия Колоскова

Здоровье

Эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала о пациенте, которому за год удалось избавиться от 60 килограммов, не прибегая к операции.

По ее словам, на момент начала похудения 54-летний мужчина весил 170 килограммов. При этом мышц в его организме было всего 17,6 килограммов. Как заметила врач, процесс похудения осложняла работа пациента, на которой он постоянно испытывал стресс.

Однако его воля принесла внушительные результаты. Мужчине удалось избавиться от 60,3 килограмма жира, потратив на это чуть более года.

— Что делал? Правильно питался, начал заниматься физкультурой. Также я назначила лекарственные препараты, так как такой большой вес не бывает без потерь для здоровья. Все максимально компенсировали и подлечили. В итоге к сегодняшнему дню у пациента выдающийся результат: он сумел заместить часть жира мышцами, — рассказала Павлова в своем Instagram-аккаунте.

Ранее врач-эндокринолог рассказала о вреде семечек.

Читайте также: Врач перечислил проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть на пикнике

похудениепациентэндокринолог
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Аленушка да Иванушка — самые близкие люди на свете

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский исход: войска исчезнут, война останется

Павел Семенов
Павел Семенов

И молодец, что спел: Бернес пожал бы руку лидеру Rammstein

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Спел, не подумав: «Любимый город» Тилля Линдеманна

Максим Иванцов
Максим Иванцов

Скоро в школу: как подготовить первоклашку за лето

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Труд или работа: почувствуйте разницу

Все мнения
О проекте