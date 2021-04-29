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Весенний мотофестиваль в Москве перенесли с мая на июнь
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Весенний мотофестиваль в Москве перенесли с мая на июнь

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Северный административный округ, Хорошёвский район, микрорайон Ходынское Поле, 1 Карта всех событий

Весенний мотофестиваль, который проходит в Москве, перенесли с мая на июнь. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Мероприятие перенесли с 1–2 мая на 19–20 июня. Мотофестиваль пройдет в Москве на Ходынском поле.

В ведомстве призвали мотоциклистов соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее на дорогах. Ранее Дептранс заявлял о снижении числа аварий с участием мотоциклистов в Москве.

Москвичам также рассказали, что фестиваль искусств «Дню Победы посвящается» состоится в консерватории.

Читайте также: Дептранс рассказал о самых популярных дизайнах тематических карт «Тройка»

транспортмотоциклфестиваль
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