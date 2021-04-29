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Дмитрий Песков: Россия ответит странам, пустившимся в авантюры против нее
Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Дмитрий Песков: Россия ответит странам, пустившимся в авантюры против нее

Юлия Павлушова

Внешняя политика

Россия покажет государствам, которые решили поучаствовать в авантюрах против нее, что такие действия неприемлемы. Об этом в четверг, 29 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, такие страны должны понять, что нельзя заниматься провокациями без последствий для них.

— Безусловно, Россия должна показать и обязательно покажет странам, которые пускаются в такие авантюры, что они неприемлемы и что они имеют последствия, — отметил Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Пресс-секретарь российского лидера считает, что риски манипуляций удастся хеджировать, если реанимировать отношения России и Европы.

Ранее Дмитрий Песков назвал деструктивной политику Запада по ситуации между России и Чехией.

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международные отношенияДмитрий Песковотношения между странами
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