Дмитрий Песков: Россия ответит странам, пустившимся в авантюры против нее
Россия покажет государствам, которые решили поучаствовать в авантюрах против нее, что такие действия неприемлемы. Об этом в четверг, 29 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, такие страны должны понять, что нельзя заниматься провокациями без последствий для них.
— Безусловно, Россия должна показать и обязательно покажет странам, которые пускаются в такие авантюры, что они неприемлемы и что они имеют последствия, — отметил Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
Пресс-секретарь российского лидера считает, что риски манипуляций удастся хеджировать, если реанимировать отношения России и Европы.
Ранее Дмитрий Песков назвал деструктивной политику Запада по ситуации между России и Чехией.
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