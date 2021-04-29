Песков назвал деструктивной политику Запада по ситуации между Россией и Чехией

Фото: Администрация президента РФ

Двойные стандарты в политике Запада несут деструктивный заряд для отношений с Россией. Об этом в четверг, 29 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя реакцию иностранных партнеров на высказывания о причастности российских агентов к взрывам на заводах и военных складах Чехии и Болгарии.

Уточняется, что европейские страны практически проигнорировали тот факт, что с этих складов поставлялось запрещенное оружие, в том числе и на Украину.

— Это вот те самые двойные стандарты, как между «учение и агрессия», это то же самое, и подобный подход, конечно, несет очень большой деструктивный заряд для отношений как на двустороннем уровне, так и на многостороннем уровне, я имею в виду отношения Москва — Брюссель, — сказал Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Напомним, 17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге. Кроме того, чешские власти считают, что Россия причастна к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. МИД РФ в ответ на эти заявления назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

Кроме того, президент Чехии Милош Земан позднее отметил, что у спецслужб страны нет доказательств присутствия «российских агентов» на взорвавшихся складах.

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