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Песков назвал деструктивной политику Запада по ситуации между Россией и Чехией
Фото: Администрация президента РФ

Песков назвал деструктивной политику Запада по ситуации между Россией и Чехией

Юлия Павлушова

Внешняя политика

Двойные стандарты в политике Запада несут деструктивный заряд для отношений с Россией. Об этом в четверг, 29 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя реакцию иностранных партнеров на высказывания о причастности российских агентов к взрывам на заводах и военных складах Чехии и Болгарии.

Уточняется, что европейские страны практически проигнорировали тот факт, что с этих складов поставлялось запрещенное оружие, в том числе и на Украину.

— Это вот те самые двойные стандарты, как между «учение и агрессия», это то же самое, и подобный подход, конечно, несет очень большой деструктивный заряд для отношений как на двустороннем уровне, так и на многостороннем уровне, я имею в виду отношения Москва — Брюссель, — сказал Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Напомним, 17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге. Кроме того, чешские власти считают, что Россия причастна к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. МИД РФ в ответ на эти заявления назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

Кроме того, президент Чехии Милош Земан позднее отметил, что у спецслужб страны нет доказательств присутствия «российских агентов» на взорвавшихся складах.

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Дмитрий ПесковЧехияРоссия и Запад
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