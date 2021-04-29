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МИД РФ: Москва изучает ситуацию с конфликтом на границе Киргизии и Таджикистана
Фото: Нозим Каландаров / ТАСС

МИД РФ: Москва изучает ситуацию с конфликтом на границе Киргизии и Таджикистана

Полина Долганова

Внешняя политика

В Москве изучают перестрелки, произошедшие на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве.

— Могу сказать, что мы сейчас изучаем эту ситуацию, — цитирует представителя министерства РИА Новости.

Напомним, военнослужащие Киргизии и Таджикистана начали перестрелку на границе государств. Конфликт начался днем 28 апреля. В нем принимали участие около 150 местных жителей.

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