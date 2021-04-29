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Путин освободил Андрея Татаринова от обязанностей посла России в Сингапуре
Фото: Администрация президента РФ

Путин освободил Андрея Татаринова от обязанностей посла России в Сингапуре

Полина Долганова

Политика

Президент России Владимир Путин освободил Андрея Татаринова от обязанностей посла России в Сингапуре. Об этом свидетельствует соответствующий указ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

— Освободить Татаринова Андрея Алексеевича от обязанностей Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Сингапур, — говорится в документе.

Напомним, Алексей Татаринов был Чрезвычайным и полномочным послом РФ в Сингапуре с февраля 2015 года. Он также является почетным работником МИД России и обладает медалью «За трудовую доблесть».

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