Путин освободил Андрея Татаринова от обязанностей посла России в Сингапуре
Президент России Владимир Путин освободил Андрея Татаринова от обязанностей посла России в Сингапуре. Об этом свидетельствует соответствующий указ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.
— Освободить Татаринова Андрея Алексеевича от обязанностей Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Сингапур, — говорится в документе.
Напомним, Алексей Татаринов был Чрезвычайным и полномочным послом РФ в Сингапуре с февраля 2015 года. Он также является почетным работником МИД России и обладает медалью «За трудовую доблесть».
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