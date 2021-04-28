Посол Латвии прибыл в МИД России

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Посол Латвии в России Марис Риекстиньш прибыл в МИД РФ в связи с тем, что Рига выслала российского дипломата. Машина посла подъехала к российскому ведомству утром в среду, 28 апреля.

Ранее МИД России вызвал послов Литвы, Латвии, Словакии и Эстонии. Из всех этих стран в недавнее время были высланы российские дипломаты на фоне обострения отношений между государствами.

В частности, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что российского дипломата выслали из страны в знак солидарности с Чехией, пишет РИА Новости.

Конфликт с Чехией

Напомним, что 17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге, которые якобы работают на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Помимо этого, в Праге считают, что Россия причастна к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, они решили уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Позднее президент Чехии Милош Земан отметил, что спецслужбы Чехии не располагают доказательствами того, что «российские агенты» были на взорвавшихся складах во Врбетице.

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