Стало известно, когда Роспотребнадзор получит индийский штамм COVID-19 для исследований
В ближайшее время Роспотребнадзор получит индийский штамм коронавирусной инфекции для исследований. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщила глава ведомства Анна Попова в эфире телеканала «Россия –1».
По ее словам, Роспотребнадзор запросил сведения об индийском штамме.
— Мы запросили индийский штамм, и я уверена, что в скором времени он у нас будет, — отметила Попова.
Ранее Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Москве. Ведомство предупредило москвичей об опасности заражения в связи с приближающимися главными для верующих людей религиозными праздниками Святой Пасхи у православных и Ураза-байрам у мусульман.
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