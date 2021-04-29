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Стало известно, когда Роспотребнадзор получит индийский штамм COVID-19 для исследований
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Стало известно, когда Роспотребнадзор получит индийский штамм COVID-19 для исследований

Кирилл Николаев

Здоровье

В ближайшее время Роспотребнадзор получит индийский штамм коронавирусной инфекции для исследований. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщила глава ведомства Анна Попова в эфире телеканала «Россия –1».

По ее словам, Роспотребнадзор запросил сведения об индийском штамме.

— Мы запросили индийский штамм, и я уверена, что в скором времени он у нас будет, — отметила Попова.

Ранее Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Москве. Ведомство предупредило москвичей об опасности заражения в связи с приближающимися главными для верующих людей религиозными праздниками Святой Пасхи у православных и Ураза-байрам у мусульман.

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РоспотребнадзорАнна Поповакоронавирус
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