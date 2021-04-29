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Вирусолог заявил, что российские вакцины защищают от индийского штамма COVID-19
Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Вирусолог заявил, что российские вакцины защищают от индийского штамма COVID-19

Юлия Павлушова

Наука

Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса действуют против индийского штамма. Об этом рассказал профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

Эксперт отметил, что белок шипа вируса должен очень сильно измениться, чтобы помешать препарату защитить организм.

— Пока во всех нашумевших штаммах, британский, южноафриканский, бразильский, в их белке шипа не были зарегистрированы мутации, позволявшие бы вирусу уйти от иммунного ответа, — цитирует Алексея Аграновского RT.

Ранее доктор медицинских наук Елена Малинникова объяснила, кто может повторно заразиться коронавирусом.

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