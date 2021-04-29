Звезда «Холопа» Дибцева призналась, что стала жертвой домогательств в детстве

актриса Ольга Дибцева / Фото: Из личного архива Ольги Дибцевой

Российская актриса, звезда «Холопа» Ольга Дибцева поблагодарила Елену Проклову за смелость и поднятие табуированной темы сексуального насилия. Знаменитость призналась в Instagram, что тоже подверглась нападению взрослого мужчины в детстве и призвала хейтеров оставить Проклову в покое.

Артистка уверена, что ребенку нужно с ранних лет объяснять, что действия некоторых взрослых могут оказаться опасными.

— В нашем детстве была установка, что взрослый человек всегда прав. Это привело к тому, что многие, будучи детьми, подвергались насилию, — написала девушка.

По словам Ольги Дибцевой, она пострадала во время поездки в лифте, когда ей было 11 лет. В кабинку зашел мужчина, который начал снимать штаны. Девушка вспоминает, что тогда она отбилась от нападавшего.

Ранее Елена Проклова прокомментировала критику в свой адрес после заявления о домогательствах.

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