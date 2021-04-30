Врач объяснил, чем опасны раны и порезы при жарке шашлыков

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Порезы, в том числе небольшие, могут привести к столбняку, об этом следует помнить во время отдыха на природе, рассказал заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Департамента здравоохранения Москвы Петр Давыдов.

Медик напомнил, что любое повреждение кожных покровов несет риск инфицирования анаэробной флорой и возбудителем столбняка. Это особенно опасно для тех, кто не проходил вакцинацию от столбняка либо получил прививку более десяти лет назад.

В случае пореза или получения раны необходимо ее обработать раствором антисептиков — перекисью водорода или хлогексидином. Ни в коем случае не следует забинтовывать или закрывать место повреждения пластырем, так как анаэробная флора хорошо себя чувствует в безвоздушной среде. Рана должна быть закрыта асептической тонкой повязкой, которая несет в себе функцию защиты от пыли и грязи.

— То есть после обработки рана закрывается легкой повязкой и человек следует в травмпункт для того, чтобы травматолог посмотрел рану и принял решение о вакцинации пострадавшего человека от столбняка, — рассказал Давыдов РИА Новости.

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