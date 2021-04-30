Число погибших в перестрелке на границе граждан Киргизии достигло 13

Фото: med.kg

Число погибших в конфликте на киргизско-таджикской границе граждан Киргизии возросло до 13 человек. Об этом в пятницу, 30 апреля, рассказали в министерстве здравоохранения Киргизии.

Кроме того, 121 человек пострадал. 25 пострадавших спецбортом доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр.

Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней тяжести и относительно удовлетворительном, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о вооруженном конфликте на границе Таджикистана и Киргизии. Перестрелка началась в четверг, 29 апреля. В происшествии участвовали 150 мирных жителей.

Читайте также: Три человека погибли и 84 пострадали в перестрелке на границе с Таджикистаном