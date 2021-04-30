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Москвичам расскажут историю Первомая через архивные фотографии и документы
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Москвичам расскажут историю Первомая через архивные фотографии и документы

Илья Ашуров

Город

Портал «Музейная Москва Онлайн» подготовил спеиальную подборку экспонатов, которая познакомит посетителей с итосрией праздника Весны и Труда. Об этом в пятницу, 30 апреля, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

На онлайн-экспозиции представлены связанные с Первомаем архивные фотографии, документы, праздничные открытки и агитанционные плакаты. Благодаря им пользовати Сети смогут больше узнать об истории этого праздника и о том, как его отмечали в разное время.

Особенный интерес вызывает то, как День весны и труда отмечали в Москве. Например, в советские годы здания столицы украшались флагами, транспорантами, проводились шествия рабочих с плакатами.

Москвичам расскажут историю Первомая через архивные фотографии и документыФото:А. Родченко / «Мультимедиа-арт-музей»

В России праздник стал официальным после Октябрьской революции. Он получил название День интернационала. Первый парад в честь 1 мая прошел 1918 года на Ходынском поле в Москве, в нем приняли участие более 30 тысяч человек.

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