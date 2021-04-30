Московский зоопарк перейдет на летний график работы с 1 мая

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Московский зоопарк переходит на летнее время работы. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили в пресс-службе зоосада.

С 1 мая Московский зоопарк будет работать с 7:30 до 22:00. При этом вход будет закрываться в 21:00. Таким образом, время работы зоосада увеличено на три с половиной часа. Это позволит посетителям наблюдать за активностью животных и в утренние, и в вечерние часы.

— Большие панды Жуи и Диндин тоже любят пожевать бамбук сразу после пробуждения. А вот красные панды Рыжик и Зень, наоборот, особенно активны вечером, — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что спасенного с острова Большевик в Красноярском крае белого медвежонка привезли в Московский зоопарк.

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