Московский зоопарк перейдет на летний график работы с 1 мая
Московский зоопарк переходит на летнее время работы. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили в пресс-службе зоосада.
С 1 мая Московский зоопарк будет работать с 7:30 до 22:00. При этом вход будет закрываться в 21:00. Таким образом, время работы зоосада увеличено на три с половиной часа. Это позволит посетителям наблюдать за активностью животных и в утренние, и в вечерние часы.
— Большие панды Жуи и Диндин тоже любят пожевать бамбук сразу после пробуждения. А вот красные панды Рыжик и Зень, наоборот, особенно активны вечером, — сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что спасенного с острова Большевик в Красноярском крае белого медвежонка привезли в Московский зоопарк.
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