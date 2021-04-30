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Инфекционист объяснил, как вести себя в одной квартире с больным коровирусом
Фото: pixabay.com

Инфекционист объяснил, как вести себя в одной квартире с больным коровирусом

Елена Фролова

Здоровье

Больного коронавирусом надо изолировать в отдельной комнате. В свою очередь тем, кто проживает с ним в одной квартире, нужно промывать носоглотку и соблюдать масочный режим в местах общего пользования. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

— COVID-19 является инфекцией длительного контакта с определенной временной и вирусной нагрузкой. Поэтому в настоящее время достаточно изолировать в отдельную комнату больного коронавирусом. Посещать места общего пользования в квартире желательно по прошествии получаса после того, как там побывал зараженный человек, — объяснил Евгений Тимаков.

Помимо этого, все комнаты нужно регулярно проветривать. Таким образом вирус не будет циркулировать в воздухе. По словам врача, нужно избегать тесного контакта с больным. Помимо этого, следует соблюдать масочный режим в местах общего пользования внутри квартиры, отмечает издание «Взгляд».

Тем временем врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев сообщил, как провести майские праздники и не заразиться COVID-19.

— На данный момент достаточно большое количество людей находится в самоизоляции, поэтому эти десятидневные майские каникулы будут не для всех. Дело в том, что пока нельзя сказать, что мы полностью справились с этой инфекцией, — подчеркнул эксперт.

Как объяснил врач, существует немало случаев заражения, в том числе тяжелых осложнений. Много людей находится на лечении в стационарах, отмечает «Царьград». Чтобы не заразиться во время майских праздников, эксперт посоветовал свести на нет все возможные риски. Например, нужно отказаться от алкоголя. Особенно не стоит выпивать после вакцинации. Кроме того, нужно исключить употребление жирной пищи.

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