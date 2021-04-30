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В Дарвиновском музее появится «Живая крыша»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Дарвиновском музее появится «Живая крыша»

Ольга Маркова

Культура

Дарвиновский музей и сообщество «Заповедный луг» с 7 мая приглашают посетителей на выставку «Живая крыша».

Луг получил статус заповедного благодаря жителям города, стараниями которых «гаражный» участок превратился в зеленую территорию, где обитают более 600 видов животных, растений и грибов, в том числе 19 краснокнижных.

Крыша музея превратится в филиал заповедного луга. О его обитателях, их особенностях и пользе расскажут граффити и объекты в стиле стрит-арт, созданные художником Андреем Поляковым.

В летний период для поклонников стрит-арта пройдет цикл вечеров «Граффити на крыше», а для любителей растений — лекции и мастер-классы профессиональных озеленителей.

Проект продлится до 19 сентября, сообщается на сайте музея.

Читайте также: Выставка о рекордах животных-путешественников откроется в Дарвиновском музее

Государственный Дарвиновский музейвыставказаповедник
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