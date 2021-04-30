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Бетономешалка опрокинулась на проезжую часть в результате аварии на ТТК
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Бетономешалка опрокинулась на проезжую часть в результате аварии на ТТК

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Третье транспортное кольцоКарта всех событий

На Третьем транспортном кольце (ТТК) произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Два автомобиля столкнулись в районе съезда с Волгоградского проспекта. В результате ДТП перевернулась бетономешалка. В пресс-службе ведомства уточнили, что в результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия работаю экстренные службы.

Бетономешалка опрокинулась на проезжую часть в результате аварии на ТТКФото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Ранее «Вечерняя Москва» писала о столкновении двух грузовиков на МКАД. В результате ДТП один человек оказался зажат в машине.

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ТТКбетономешалкаДТП
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