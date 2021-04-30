Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Почти три сотни оленей погибли на севере Камчатки. Об этом сообщил министр сельского хозяйства края Вячеслав Черныш. По его словам, причиной гибели животных мог стать голод.

Стадо оленей должны были перегнать на другой участок полуострова. Из-за непогоды на снегу появилась ледяная корка. Животные не могли добыть корм, оленеводы кормили их комбикормом. Погибшие олени, вероятно, отбились от стада.

— Было принято решение вести оленей вглубь полуострова. Из-за переменчивой погоды на снегу встала ледяная корка, олени не могли добыть корм самостоятельно. Основное стадо оленеводы кормили комбикормом. Потому погибшие олени, скорее всего, отбились от стада, — рассказали пресс-службе камчатского правительства со ссылкой на слова министра.

Ранее в социальных сетях появилось видео с мертвыми оленями, автор сообщал о трех сотнях погибших животных, передает РИА Новости.

В правительстве сообщили, что для поиска погибших животных в понедельник в Тигильский район отправят вертолет со специалистами. Краевая прокуратура начала проверку.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина спас застрявшего в расщелине оленя.

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