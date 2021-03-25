Мужчина спас застрявшего в расщелине оленя в Подмосковье

Фото: Telegram / Новости Москвы

В Московской области мужчина спас оленя, попавшего в расщелину, и снял это на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы» в четверг, 25 марта.

Животное провалилось в яму и, видимо, пытаясь из нее выбраться, застряло. На видео мужчина лопатой сделал углубление в земле, которое помогло оленю освободиться.

В конце ролика животное убежало в сторону леса.

Видео: Telegram / Новости Москвы

Ранее сообщалось, как жители подмосковной деревни спасли лиса от смерти. Животное, которое назвали Элвином, оказалось травмировано — его сбила машина. Неравнодушная женщина забрала лиса к себе и организовала сбор средств на его лечение.

Читайте также: Назван срок, когда подмосковные гадюки выйдут из спячки