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Новый посол России прибыл в Белоруссию
Фото: Sputnik / РИА Новости

Новый посол России прибыл в Белоруссию

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

В пятницу, 30 апреля, новый посол России Евгений Лукьянов прибыл в Белоруссию и вручил копии верительных грамот главе МИД республики Владимиру Макею. Об этом рассказали в пресс-службе посольства РФ в Белоруссии.

В свою очередь Макей поздравил Лукьянова с началом дипломатической миссии в Белоруссии. Глава МИД республики выразил надежду на активную работу нового посла для укрепления отношений между Россией и Белоруссией, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что президентскую форму правления не будут менять в Белоруссии. При этом в республике могут расширить полномочия премьера.

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