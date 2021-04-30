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Благодатный огонь доставят к Пасхе в 25 регионов России
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Благодатный огонь доставят к Пасхе в 25 регионов России

Евгения Владимирова

Религия

Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме доставят к Пасхе в 25 российских регионов, рассказали в Фонде Андрея Первозванного.

В сообщении сказано, что огонь будет доставлен в Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Красноярск, Челябинск, Краснодар, Екатеринбург, Сыктывкар, Новосибирск, Кемерово, Мурманск, Саранск, Бийск, Ульяновск, Белгород, Воронеж, а также в Нижний Новгород.

Верующие Архангельска, Казани, Иркутска, Кирова, Калуги, Ярославля, Твери и Ямало-Ненецкого АО также смогут увидеть священный огонь.

Представители Фонда Андрея Первозванного уточняют, что по рекомендации Роспотребнадзора встреча верующими Благодатного огня во Внуково не состоится.

Ранее сообщалось, что 1 мая Благодатный огонь доставят в Москву. Лампады доставят на борт самолета с помощью посольства России в Израиле. После этого делегация фонда вылетит в Москву, чтобы принести Благодатный огонь к патриаршему богослужению в храме Христа Спасителя накануне праздника.

Читайте также: «Победа над смертью»: что важно знать о Благодатном огне и может ли он не загореться

православный праздникПасхаБлагодатный огонь
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