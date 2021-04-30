Дело о пожаре в пансионате «Виктория» передали в столичный суд

Фото: официальный сайт Следственного комитета России

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора и администратора частного дома для престарелых в ТиНАО. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Дом, который директор выбрал для размещения постояльцев, не отвечал требованиями пожарной безопасности. В нем не работала противопожарная сигнализация. Администратор пансионата, будучи ответственной за обеспечение мер безопасности, нарушения не устранила.

Дело направлено в Щербинский районный суд Москвы.

Напомним,19 декабря 2017 года возгорание произошло в парной пансионата «Виктория» на Центральной улице в деревне Картмазово. В результате пожара два постояльца дома погибли. Всего госпитализировали 47 человек, двум из них был причинен тяжкий вред здоровью.

Ранее «ВМ» сообщала, что спасатели устранили последствия аварии с двумя грузовиками на МКАД.

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