Росстат: Смертность от COVID-19 в марте снизилась почти на 13 процентов

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В марте 2021 года коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 15 тысяч человек, тогда как в феврале показатель достигал 17,12 тысячи человек. Это следует из данных Федеральной службы государственной статистики, опубликованных в пятницу, 30 апреля.

В 2 454 случаях в марте COVID-19 предполагается как основная причина смерти (для подтверждения наличия вируса требуются дополнительные медицинские исследования), смертельные осложнения инфекция вызвала у 1 401 человека (в феврале показатель составлял 1 956 человек).

В 4 857 случаях коронавирус не являлся основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.

В целом с апреля 2020 года в России скончались 249 702 человека с подтвержденной или предполагаемой коронавирусной инфекцией, следует из данных на официальном сайте Росстата.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что снижение смертности в России по сравнению с декабрем 2020 года составило 21 процент, по сравнению с январем этого года — 12,9 процента.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Попова оценила устойчивость иммунитета после вакцинации от COVID-19