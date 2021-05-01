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ВОЗ внесла вакцину Moderna в список рекомендованных
Фото: sxc.hu

ВОЗ внесла вакцину Moderna в список рекомендованных

Татьяна Плотникова

Общество

Эксперты Всемирной организации здравоохранения приняли решение внести вакцину от коронавирусной инфекции Moderna в перечень рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях.

Таким образом, Moderna стала пятым препаратом для вакцинации от COVID-19, получившим одобрение ВОЗ.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, вакцина Moderna может применяться для лиц старше 18 лет. Эффективность препарата оценивается в 94,1 процента, сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Ранее исследование показало, что вакцина от коронавируса производства компании Moderna может вызывать различные высыпания и воспаления на коже.

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