ВОЗ внесла вакцину Moderna в список рекомендованных
Эксперты Всемирной организации здравоохранения приняли решение внести вакцину от коронавирусной инфекции Moderna в перечень рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях.
Таким образом, Moderna стала пятым препаратом для вакцинации от COVID-19, получившим одобрение ВОЗ.
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, вакцина Moderna может применяться для лиц старше 18 лет. Эффективность препарата оценивается в 94,1 процента, сообщается на официальном сайте ВОЗ.
Ранее исследование показало, что вакцина от коронавируса производства компании Moderna может вызывать различные высыпания и воспаления на коже.
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