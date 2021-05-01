Музей Победы представил редкий плакат о первых городах-героях
В столичном Музее Победы представили посетителям редкий агитационный плакат середины ХХ века в рамках обновленного выставочного проекта «Реликвии Победы».
На плакате «Города-герои» изображены Москва, Севастополь, Одесса, Сталинград и Ленинград. Его создание связано с приказом Верховного Главнокомандующего № 20 от 1 мая 1945 года, в котором Иосиф Сталин впервые назвал Одессу, Севастополь, Сталинград и Ленинград городами-героями. Через 20 лет указом Президиума Верховного Совета СССР это звание было закреплено за этими городами уже официально, а также присвоено Москве и Киеву.
Малоизвестный широкой публике плакат создан советским художником-графиком А.Ф. Соколовым, а стихи на нем принадлежат перу знаменитого советского поэта, автора многих известных советских песен В.И. Лебедева-Кумача.
Временная экспозиция в Музее Победы, в которой можно увидеть плакат, будет работать до 4 июня.
Ранее Музей Победы предложил москвичам рассказать о героях своей семьи.
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