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Музей Победы приготовил специальную программу ко Дню весны и труда
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы приготовил специальную программу ко Дню весны и труда

Татьяна Плотникова

Культура
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы приглашает москвичей на специальную праздничную программу, посвященную Дню труда и весны, который отмечается 1 мая. Посетителей ждет концерт, кинопоказ и два спектакля.

Откроет праздник концерт в рамках в рамках открытого фестиваля детско-юношеского творчества «Журавли Победы». Перед гостями выступит ретро-джаз ансамбль «Артемов Light Jazz Комбо». Музыканты сыграют популярную музыку 40-60-х годов в авторских джазовых аранжировках руководителя коллектива Андрея Артемова.

Гостей пригласят на акцию «Ромашка Победы», в рамках которой представят спектакль-реквием «Письма памяти». Перед зрителями развернется история жизни дома, рассказанная в письмах, – от полного жизни до опустевшего с началом войны. В акции также примет участие оперный и эстрадный певец, заслуженный артист Чеченской Республики и Республики Ингушетия Евгений Кунгуров.

В зале «Конев» состоится показ фильма «Москва, любовь моя». Снятая в 1974 году режиссерами Александром Миттой и Кэндзи Ёсида, кинолента рассказывает о судьбе юной японской танцовщицы, приглашенной учиться балетному искусству в школу при Большом театре в Москве.

Кроме того, Музей Победы подготовил показ спектакля «Вдовий пароход», поставленный по пьесе по повести Ирины Грековой и пьесе Павла Лунгина, в исполнении артистов «Театра города М.». Постановка расскажет о судьбах пяти вдов, несущих на своих плечах страшные тяготы военного и послевоенного времени. Билеты на спектакль можно приобрести в кассе музея.

Ранее сообщалось, что Музей Победы представил редкий плакат о первых городах-героях.

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