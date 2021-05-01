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Измененный демпфер на топливо заработал в России с 1 мая
Фото: Вечерняя Москва

Измененный демпфер на топливо заработал в России с 1 мая

Виктория Родимкина

Экономика

Скорректированный демпфирующий механизм на топливо начал работать в России с 1 мая. Механизм поможет улучшить экономику нефтепереработки, а также удержать динамику цен на бензин в стране в пределах инфляции.

Заместитель главы Минфина Алексей Сазанов отметил, что, несмотря на то, что официально законопроект утвердят позднее, запущен он будет именно с 1 мая.

На сегодняшний день топливный рынок регулируется демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы. В обратном случае — нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

По словам министра энергетики России Николая Шульгинова, изменение демпфирующего механизма приведет к улучшению экономики нефтеперерабатывающего сектора. Это поспособствует сохранению динамики цен на АЗС в пределах годовой инфляции, сообщает ТАСС.

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