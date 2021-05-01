Еще 1 929 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции за сутки в столице

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Столичные врачи вылечили еще 1 929 пациентов с COVID-19 за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в субботу, 1 мая.

Всего от коронавируса в Москве за время пандемии вылечились 993 348 человек.

За последние 24 часа в городе подтверждено 3 208 новых случаев заражения COVID-19, госпитализировано 1 164 человека. За сутки в столице скончались 59 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Москва продолжает лидировать по количеству новых пациентов с коронавирусом. На втором месте находится Санкт-Петербург, где выявили 737 новых пациентов. На третьем месте — Московская область, где зафиксировали 649 случаев коронавируса.

Ранее Болгария открыла границы для россиян, сделавших прививку «Спутником V».

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