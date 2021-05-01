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Москвичам рассказали о современных способах «защиты труда»
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Москвичам рассказали о современных способах «защиты труда»

Виктория Родимкина

Город

Аналитический центр столицы рассказал о том, какие гарантии есть у сотрудников производств от травм на рабочем месте. Об этом сообщает Telegram-канал «Экономика Москвы» в субботу, 1 мая.

Уточняется, что солидарность трудящихся подарила современным работникам не только выходной день, но и знание, что любая работа должна быть комфортной и безопасной. При этом человек и его безопасность находятся на первом месте в рабочей сфере по сей день.

В сообщении также привели данные сотрудников Аналитического центра. Из них следует, что Москва удерживает лидирующие позиции в России по уровню безопасности работы на производстве, а темпы роста соцвыплат растут быстрее, чем в среднем по стране.

При этом столица входит в десятку регионов страны с самым низким уровнем травматизма на производстве. По данным 2019 года, численность пострадавших на производстве на тысячу работников не превышала 0,8.

По мнению специалистов, снижение травматизма на производстве — естественное следствие того, что город следит за охраной труда.

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