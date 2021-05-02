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Синоптики рассказали москвичам о погоде 2 мая
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Синоптики рассказали москвичам о погоде 2 мая

Юлия Курганова

Город

В воскресенье, 2 мая, столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 13-15. В Подмосковье температура ожидается 10-15 градусов тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в день Светлого Христова Воскресенья погода в столице и ее окрестностях улучшится. Дожди прекратятся, атмосферное давление немного повысится, оставаясь в пределах нормы, и только температура воздуха будет ниже обычной для этой поры.

Как для метеозависимых, так и для вполне здоровых людей такие внешние условия чаще всего не оказывают выраженного негативного влияния на самочувствие. Людям, предрасположенным к аллергическим реакциям (полинозы, аллергические конъюктивиты и другое), необходимо с большой осторожностью посещать места, где началось активное цветение, при себе иметь средства, снимающие острые аллергические приступы.

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