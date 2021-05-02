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Отопительный сезон на Украине оказался под угрозой срыва
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Отопительный сезон на Украине оказался под угрозой срыва

Полина Долганова

В мире

Украинцев предупредили о жизни без горячей воды и отопления с 20 мая из-за рыночных условий закупки газа на фоне долгов. О таком риске заявил глава «Укртеплокоммунэнерго» Арсентий Блащук.

— После отмены ПСО предприятия должны закупать газ по предварительной оплате. А где деньги взять, если у нас потребитель платит после того, как уже использовал горячую воду и отопление, — пояснил Блащук.

Правительство Украины и Верховная рада должны разработать план выхода из сложившейся ситуации до 20 мая.

Руководитель «Укртеплокоммунэнерго» уверен, что единственный вариант — это списать 51,3 миллиарда гривен, то есть примерно 138 миллиардов рублей по нынешнему курсу.

Он отметил, что государство также должно компенсировать разницу в действующих тарифах с рыночными ценами. На данный момент долг составляет около 27 миллиардов гривен, пишет OBOZREVATEL.

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