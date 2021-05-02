Военные ДНР сообщили, что перехватили ударный беспилотник украинских силовиков

Фото: mvs.gov.ua

Военные Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что перехватили ударный беспилотник украинских силовиков, который при падении сбросил самодельное взрывное устройство. Об этом в воскресенье, 2 мая, рассказали в Народной милиции ДНР.

Инцидент произошел в 07:35 по местному времени возле города Ясиноватая. Во время падения квадрокоптер сбросил взрывное устройство, которое разорвалось при ударе о землю. По предварительным данным, устройством оказалась осколочная гранта ВОГ-17.

— Сегодня в 07:35 на западной окраине населенного пункта Ясиноватая расчетами ПВО народной милиции был своевременно обнаружен и принудительно посажен с применением станции РЭБ «Террикон-М2Н» беспилотный летательный аппарат типа «квадрокоптер», переоборудованный кустарным способом в ударный и запущенный с позиций мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате инцидента никто не пострадал. Уточняется, что во время перемирия ДНР и киевская сторона договорились не использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, пишет Донецкое агентство новостей.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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