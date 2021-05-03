За последние сутки в России выявили 8489 случаев COVID-19

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Еще 8489 случаев коронавируса выявили в 82 регионах России за прошедшие сутки. Об этом в понедельник, 3 мая, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

Среди новых пациентов 13,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Скончались за сутки в стране 336 человек, вылечились 6367 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Москва остается лидером по числу новых пациентов с коронавирусом. В столице за сутки выявили 2635 новых случаев COVID-19. На втором месте находится Санкт-Петербург, где зафиксировали 704 новых пациента. На третьем месте — Московская область, где выявлен 641 случай коронавируса.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За все время пандемии в России выявлено 4 831 744 случая COVID-19. За весь период скончались 111 198 человек, вылечились от коронавируса 4 450 289 пациентов.

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