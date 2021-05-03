Эпидемиолог объяснил, как распознать тяжелое течение COVID-19 у ребенка

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Родители должны насторожиться и обратиться к врачу, если у ребенка появились одышка, повышенная температура, которая держится более трех дней, а также сыпь, потому что эти симптомы могут свидетельствовать о коронавирусной инфекции, переходящей в тяжелую форму. Об этом в понедельник, 3 мая, сообщил заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, при появлении одышки и высокой температуры необходимо сделать рентгенографию. Изменения на ней могут свидетельствовать о развитии осложнений, среди которых мультивоспалительный синдром, в результате которого у человека поражается сразу несколько систем организма.

Еще одним настораживающим симптомом является сыпь. Она может свидетельствовать о присоединении синдрома Кавасаки, сообщает РИА Новости.

Горелов подчеркнул, что в большинстве случаев коронавирус у детей протекает относительно легко по сравнению с взрослыми. Анализ данных за 12 месяцев показывает, что тяжелое течение наблюдается лишь у 0,2 процента несовершеннолетних.

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