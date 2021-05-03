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«Пора походу»: Клава Кока примерила белое платье и помолвочное кольцо
Фото: instagram/klavacoca

«Пора походу»: Клава Кока примерила белое платье и помолвочное кольцо

Евгения Владимирова

Звезды

Певица Клава Кока озадачила поклонников, появившись в Stories cоцсети Instagram в белом свадебном платье и с кольцом на безымянном платье.

На видео Клава стоит в длинном белом платье посреди зала, на фоне играет оркестр. Вместо привычного яркого макияжа девушка выбрала нежный женственный образ. Разбавила она его спортивными кроссовками на платформе.

— Пацана не скрыть за широкими штанами! — пошутила звезда на своей странице в Instagram.

В следующей Stories девушка заявила, что, возможно, ей уже пора замуж.

— Пора походу, — написала она.

Раскрыть этот маленький секрет она пообещала позднее, а пока поклонники артистки гадают, действительно ли девушка решилась стать чьей-то женой или этот образ она примерила ради съемок очередного клипа.

Ранее Клава выкладывала в социальных сетях фото с отдыха с родителями.

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свадьба звездывидеоКлава Кока
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