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Россия, Москва, МКАД, 46-й километр Карта всех событий

Движение на МКАД восстановлено после столкновения двух грузовиков. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 3 мая.

— Движение восстановлено, — отметили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось о том, что по причине этого ДТП движение по внешней стороне МКАД в районе Тропаревского лесопарка было затруднено на 2,5 километра.

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