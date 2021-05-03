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Движение на МКАД восстановлено после столкновения двух грузовиков
Фото: АГН Москва

Движение на МКАД восстановлено после столкновения двух грузовиков

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 46-й километр Карта всех событий

Движение на МКАД восстановлено после столкновения двух грузовиков. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 3 мая.

— Движение восстановлено, — отметили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось о том, что по причине этого ДТП движение по внешней стороне МКАД в районе Тропаревского лесопарка было затруднено на 2,5 километра.

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восстановленное движениеДТПМКАД
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