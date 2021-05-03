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Ксения Собчак устроила праздничный банкет для матери
Фото: Youtube / Ксения Собчак

Ксения Собчак устроила праздничный банкет для матери

Евгения Владимирова

Звезды

Ксения Собчак устроила банкет в честь юбилея мамы. На празднике выступили многие звезды российской эстрады, а сама телеведущая станцевала медленный танец с супругом Константином Богомоловым.

Недавно маме Собчак Людмиле Нарусовой исполнилось 70 лет. В честь такого значимого события телеведущая организовала пышный банкет. В тот же день она побывала на дне рождения Филиппа Киркорова. В честь торжества девушка надела длинное черное платье в пол и туфли на шпильке.

На торжестве присутствовало много звезд, для гостей в этот вечер пели Лайма Вайкуле и Тамара Гвердцители. Актер Геннадий Хазанов произнес праздничную речь.

Под одну из песен режиссер Константин Богомолов пригласил супругу на танец, чем очень растрогал поклонников телеведущей.

«Какая вы красивая пара»; «Идеальная пара»; «Какие вы невероятные! Счастливы вместе», — написали они под публикацией телеведущей на ее страничке в Instagram.

Ранее Ксения Собчак жаловалась подписчикам на свою нефотогеничность.

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