Музей Победы расскажет о Великой Отечественной войне в творчестве детей

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Во вторник, 4 мая, московская школа № 1357 «На Братиславской» представит в Музее Победы экспозицию своего музея «Великая Отечественная война в творчестве детей». Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Новая выставка откроется в рамках программы «Школьный музей Победы». Она состоит из трех разделов. Центральным экспонатом раздела «Живая родословная» стало панно «Память поколений». Оно было выполнено в виде платков, на которых вышиты имена родных–участников Великой Отечественной войны.

В разделе «Эхо войны» можно будет увидеть личные вещи ветеранов, снаряжение советских и немецких солдат, фотографии, газеты и листовки. Также на выставке представят фотоколлаж «В памяти потомков». Выставку можно будет посетить до 16 мая 2021 года.

Читайте также: Музей Победы подготовил праздничные мероприятия к 9 Мая